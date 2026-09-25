Es necesario reinventar el diseño universitario

Ante las múltiples crisis que atraviesan distintos ámbitos de la sociedad, es necesario reinventar desde cero el diseño universitario y centrarse en la manera en que las personas adquieren conocimientos, planteó Francisco Marmolejo, presidente del Sistema de Educación Superior de la Qatar Foundation.

Marmolejo fue convocado por la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) para impartir, por videoconferencia, la ponencia “La universidad no está muriendo, está cambiando: retos y oportunidades para una nueva era”.

El coordinador del sistema de ocho universidades de la Ciudad Educativa de Doha, Qatar, se refirió al “peculiar momento que vive la educación superior en el mundo”, marcado por cuestionamientos sobre la relevancia de la universidad ante la posibilidad de acceder al conocimiento fuera de las instituciones educativas.

Esta situación, señaló, plantea interrogantes sobre la permanencia del modelo universitario tradicional, aunque también existen experiencias de innovación frente a las resistencias al cambio.

Explicó que desde 1937 se cuestiona el modelo educativo tradicional, basado en la transmisión del conocimiento a partir de la figura del profesor como experto y en la formación de trayectorias profesionales lineales, dentro de una estructura organizada en áreas de especialización.

Actualmente, agregó, este modelo enfrenta un contexto caracterizado, entre otros factores, por dificultades para garantizar un acceso adecuado a la educación y por una pérdida de credibilidad en las instituciones.

Ante este panorama, consideró necesario impulsar un cambio radical que coloque en el centro la manera en que aprenden las y los estudiantes, así como sus formas de interacción digital y comunitaria.