Es necesario revisar las obras hechas en SCLC

Jorge Alberto Ruiz Cacho criticó las obras realizadas en la presente administración. Elio Henríquez / CP

El arquitecto Jorge Alberto Ruiz Cacho afirmó que debido a “la mala calidad”, las obras realizadas por el Ayuntamiento de San Cristóbal, que preside Mariano Díaz Ochoa, deben de ser auditadas por las instancias correspondientes.

“Urge una revisión a cada una de las obras construidas en este trienio y a los expedientes, pero no en el escritorio sino físicamente en la obra para que se saquen corazones de concreto para las pruebas de laboratorio y verificar si cumplen con lo especificado en el proyecto, así como los peraltes de los concretos utilizados”, agregó.

Sin obras de impacto

En entrevista manifestó que a tres semanas de que finalice la presente administración municipal, “no hay una sola obra de impacto social. No se hizo el rastro municipal que se esperaba ni la rehabilitación del mercado público José Castillo Tiélemans que son obras de beneficio para la ciudadanía. Este Ayuntamiento no hizo nada de beneficio para el pueblo, solo para ellos”.

El también ex regidor sostuvo que “no se está dando el control de calidad de las obras, no hay una supervisión adecuada ni un levantamiento topográfico de acuerdo con las condiciones que se van a intervenir en las calles, lo que obliga a que deben de hacerse las cosas bien, ante todo porque ya está determinada la zona habitacional, por lo que los mapas topográficos ya están dados, de tal manera que el error que se tiene es un proceso de construcción pésimo”.

“Sí, ahí hay error”, agregó, “cómo estará la consistencia de los materiales. Seguramente no cumplen con la normatividad de la resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado de concreto que debe de tener para soportar le flujo vehicular”.

Problemas

Ruiz Cacho remarcó: “Vemos que lamentablemente este Ayuntamiento de San Cristóbal y los anteriores han hecho pésimas obras. No solo es el hecho de pavimentar una calle, sino de revisar el drenaje, las salidas pluviales, los niveles, los diámetros del drenaje por el crecimiento urbano que se tiene, y esto deriva cargas domiciliarias de mayor flujo del que se tenía pensado. Esto provoca problemas como los que se presentaron el pasado fin de semana de inundaciones en la ciudad por las lluvias”.

¿Cuál es tu balance de la construcción de obras públicas durante la administración del alcalde Mariano Díaz Ochoa a tres semanas de que concluya la administración?

“Lamento la inversión que se dio en San Cristóbal porque la obra no cumple con la normatividad de calidad. No tiene el reflejo del proyecto necesario con un impacto de beneficio para la ciudadanía sancristobalense. Es pésima la inversión en obra pública en San Cristóbal. Los resultados están a la vista. Por ejemplo, la calle de La Raza en Fátima, está mal hecha porque le pusieron color integral y se borró con el agua. Los brocales de los pozos de visita están mal hechos y las tapas reventaron por completo con las lluvias. No hay calidad en la obra. Qué lamentable que el presidente que está por terminar su tercera administración no tenga la experiencia necesaria, y más porque él es contratista y constructor. No es posible que falle a San Cristóbal”, concluyó.