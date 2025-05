Es necesario una jornada laboral justa: diputada

La diputada de Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón, hizo uso de la tribuna para hablar de las 40 horas de trabajo, una propuesta del partido naranja a la que ha hecho alusión la presidenta de México, Claudia Sehinbaum, y que expresó se llevará a cabo de manera paulatina.

La legisladora exhortó a las diputadas y diputados federales, a senadoras y senadores, para tomar en cuenta las palabras de la presidenta, quien hace unos días se sumó para respaldar una causa urgente y profundamente humana: avanzar hacia la consolidación de una jornada laboral digna, que no exceda las 40 horas semanales.

Argumentó que existen mujeres trabajadoras, saben bien lo que implica la llamada “doble jornada”.

Lamentó que: “Entran al mercado laboral, sí, pero no dejan de sostener las labores de cuidado y crianza. Muchas veces cargan con ambas responsabilidades sin descanso, sin reconocimiento y, sobre todo, sin justicia”.

Puntualizó que no se puede seguir celebrando jornadas interminables como símbolo de compromiso cuando, en realidad, reflejan un sistema que no respeta los límites ni la dignidad de las personas.

Concluyó reflexionando que el llamado a las 40 horas no es un capricho, es la respuesta urgente al agotamiento laboral; que el México que se debe construir es uno con trabajadores que vivan, no que sobrevivan, que trabajen para vivir y no vivan para trabajar.

Actualmente, el número de horas máximo que puede laborar una persona en México, por ley, son 48 horas por semana, es decir, una jornada diaria de ocho horas y un día completo de descanso, sin embargo, en la práctica hay trabajadores que laboran más de 56 horas por semana y no existe ninguna sanción para el empleador.