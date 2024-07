Es posible producir cultivos sin glifosato

En 2020, con la entrada en vigor de un decreto federal, se ha reducido la importación del glifosato a México. Con eso los cultivos no presentan ninguna alteración y no hay pérdida en la productividad, por lo que se puede asegurar que no hay un riesgo en la aplicación de esta medida.

La directora de Estrategia Tecnológica del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), Edith Calixto Pérez, indicó que establecieron una plataforma de acciones para identificar, validar y proponer estrategias de producción de alimentos libres de glifosato.

Proyecto

Con el proyecto de Faros Agroecológicos han evaluado y validado prácticas agroecológicas, generando evidencia científica de que estas sí funcionan, así como el establecimiento de redes campesinas que puedan apoyarse entre sí para implementar todas las alternativas propuestas por el Conahcyt.

Establecieron dicho proyecto en 22 estados, con cobertura en 253 localidades y 24 mil hectáreas.

Maíz

El proyecto Transición agroecológica para una producción de maíz a gran escala libre de agrotóxicos tiene como objetivo ampliar su influencia a 14 regiones del país.

El proyecto estuvo dirigido a productores de mediana y gran escala y las regiones fueron seleccionadas conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, con base en el proceso de transición agroecológica impulsado con el programa Producción para el Bienestar.

Entre los datos generados está el que el 64 % de los suelos presentaban deterioro químico, físico y biológico, con pérdida de nutrientes que conlleva a una merma en la producción y altos costos.

Con cuatro años de prácticas agroecológicas han conseguido mejoras en calidad de los suelos; recuperación de fertilidad; incremento en el rendimiento del cultivo; mejor calidad del grano; rentabilidad y resiliencia de la planta y la biodiversidad al suelo.