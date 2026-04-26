Es San Cristóbal ciudad Rotaria del Mundo

La presidenta de San Cristóbal, Fabiola Ricci Diestel, recibió este fin de semana en la ciudad de Oaxaca, de manos de Francesco Arezzo, presidente mundial de Rotary International, la declaratoria que reconoce a San Cristóbal como Ciudad Rotaria del Mundo.

En el acto se dijo que este es un hecho histórico que resalta más de cinco décadas de labor rotaria en la región.

Visita

La distinción fue otorgada en el marco de la visita del dirigente internacional a Oaxaca de Juárez, por el Distrito 4195, destacando la invaluable trayectoria de los clubes rotarios locales, que por más de 52 años han trabajado de manera conjunta con la comunidad bajo la premisa de estar “unidos para hacer el bien”.

Reconocimiento

La autoridad de San Cristóbal reconoció a las y los presidentes de los clubes rotarios por su acompañamiento en este importante evento.

Este logro fortalece la colaboración institucional y reconoce el valor de la participación ciudadana organizada en favor del desarrollo, la paz y el bienestar de San Cristóbal de Las Casas.