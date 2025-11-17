Es tiempo de erradicar a los dinosaurios políticos

Es tiempo que Chiapas cierre el paso a los dinosaurios políticos y ocurra una renovación de políticos jóvenes, siempre y cuando esta nueva oleada tenga las capacidades para hacer política seria y con estructura jurídica.

Así lo explicó la diputada Marcela Castillo Atristain, quien dijo el Parlamento Juvenil que se realiza en el Congreso del Estado puede ser una suerte de semillero formador de nuevos cuadros, pues Chiapas urge de propuestas serias y frescas con contenido social.

La legisladora explicó que las juventudes, es un tema relevante en la agenda política del Congreso del Estado, como del Ejecutivo estatal, por ello existe una colaboración estrecha para incidir en acciones que detonen su participación en la vida política.

En este sentido, dijo que se continuará con la búsqueda de personas jóvenes interesadas en la política, pero esto requiere que los políticos de corta edad tengan compromiso, además de amplio conocimiento jurídico.