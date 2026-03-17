Es un reto administrativo acabar con escuelas de láminas

El director general del Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que una de las encomiendas de la administración estatal es terminar con las escuelas que están construidas de lámina y madera.

En el podcast Platicando con el Jaguar, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se detalló que uno de los rubros con mayores necesidades es la parte de educación básica.

En la acostumbrada charla de los lunes del gobernador, el servidor público aseguró que en la presente administración se está invirtiendo, además, en la parte de Media Superior.

El titular del Inifech comentó que vendrá un recurso extraordinario que permitirá construir obras en exterior como plazas cívicas, bardas, domos y hasta laboratorios, abarcando varios rubros en el sector educativo.

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Durante la entrevista, se habló del tema de la corrupción y el titular del Inifech enfatizó que es un tema difícil de combatir.

El gobernador le preguntó cómo ha avanzado el Inifech para evitar la corrupción y el director general del Instituto respondió que en la institución que dirige no la ha visto.

Durante el año pasado, enfatizó, se avanzó a hacer proyectos en 98 municipios y hay acciones en todas las universidades.

El director general del Inifech enfatizó que en la antesala del mundial, se harán 38 canchas de futbol 7 y de futbol rápido. Finalmente, resaltó que se trabaja con una nueva política de acercamiento con la población.