Escasez de agua y pérdida de lengua inquietan a zoques

La falta de agua y la pérdida de la lengua fueron los principales retos mencionados por la comunidad maya zoque durante el cuarto foro Lekil Kuxlejal, organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y realizado en Copainalá.

En el evento, que contó con una participación de poco más de 20 personas, además del presidente municipal, Carlos Cruz Cruz, se recordó que la comunidad zoque ha logrado presencia tanto solo durante los últimos años.

Sabas Cruz García, director de Procesos Sociales de la Unich, subrayó que la zona zoque no estuvo presente en el Congreso Indígena de 1974, ni fue lo suficientemente representada durante el levantamiento armado de 1994.

Por lo mismo, dijo, el foro tiene el objetivo de reunir las voces y los acuerdos de la población zoque para que sean representados en el Congreso Internacional de los Pueblos Originarios, que se celebrará en San Cristóbal y será encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Retos

Pese a que se tenían contempladas seis mesas temáticas, por la falta de asistentes se decidió realizar una sola en la que se trataran los distintos temas planeados, como salud, defensa de territorio y cultura.

Además de la escasez de agua y la pérdida de su lengua, los participantes, quienes viajaron desde distintas comunidades, también expresaron las dificultades que han tenido con programas como “Sembrando Vida”.

Esto por la complicada relación que se llega a tener con los técnicos del programa, quienes dicen ostentar el conocimiento ignorando los procesos que por años los campesinos de la zona han desarrollado.

Otro conflicto relacionado fue el tema de los precios. Al respecto, una de las participantes resaltó la importancia de que en su comunidad se cuenta aún con una tienda Diconsa, la cual sirve como reguladora del precio de frijol y maíz.

Reconoció que en la actualidad, en caso de que esta tienda cometa un abuso, se puede reportar.

Salud

En salud, la mayoría lamentó no solo el mal trato por parte del personal de salud, sino la falta de medicamentos en los propios centros. Señalaron que, ante esta situación, prefieren recurrir al uso medicinal de las plantas.

Una habitante de la zona también mencionó la importancia de que los médicos que lleguen conozcan los padecimientos propios de las comunidades.