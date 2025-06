Escasez de nucú en mercados de Tuxtla

La venta de nucú, un platillo emblemático de la gastronomía chiapaneca, ha experimentado escasez en los principales mercados de Tuxtla Gutiérrez, como el mercado del Norte, el municipal Juan Sabines y el Dr. Pascacio Gamboa.

Este producto, que hasta hace poco se podía encontrar fácilmente en estos puntos de venta, ahora escasea, circulando casi exclusivamente a través de internet y redes sociales, donde los precios se disparan, convirtiéndose en un negocio particular.

Este manjar tradicionalmente usado en la gastronomía local, se ha convertido en una rareza que ahora circula principalmente a través de redes sociales y plataformas en línea.

María del Carmen, consumidora frecuente de nucú, señaló la dificultad que ha tenido para conseguirlo.

“Antes se vendía mucho nucú en los mercados. Ahora me llevé la sorpresa de que no hay, en los mercados del centro donde normalmente se vende más no hay ni un sola persona vendiendo, ya recorrí dos mercados”, explicó.

Además, mencionó que ha observado la venta de este ejemplar en sitios web e internet.

“Mis hijas me han mostrado que lo venden en páginas de internet pero carísimo. Aparte para qué lo voy a comprar en otro lado si se supone que se da aquí”, agregó.

Redes cambian la forma en que se vende

Luis Rodríguez, también consumidor habitual, explicó que las redes sociales han cambiado la manera en que las personas consiguen productos locales como el nucú.

“Lo que antes comprabas en el mercado por 20 o 30 pesos, ahora lo buscas en Facebook o WhatsApp y lo encuentras a precios mucho más altos. Ya no es lo mismo, se ha vuelto un negocio entre particulares y quienes lo venden lo aprovechan”, subrayó.

Asimismo, enfatizó en los altos precios que se pueden encontrar en diversos sitios de internet.

“Quise comprar en línea pero los precios están altísimos. Venden un litro de nucú en 750 pesos y los dos litros en mil 400 pesos, ya todo lo están volviendo un negocio masivo. Es triste ver cómo algo tan tradicional se está yendo de nuestras manos. Mi familia lo consume de manera habitual, nos gusta preparar el nucú con chile, sal y limón, o como parte de los moles. Ahora ya no se encuentra como antes, y eso es preocupante”, alertó.