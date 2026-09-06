Escasez hídrica es una realidad en Chiapas: diputado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, advirtió que Chiapas atraviesa una de las sequías más críticas de su historia reciente, con precipitaciones muy por debajo de lo esperado para la temporada.

El legislador morenista señaló que el déficit de lluvias ha provocado que los niveles de agua en la entidad se encuentren en apenas un 30 % de lo habitual, cuando en esta época del año deberían oscilar entre el 80 % y el 90 %. Esta situación, advirtió, coloca al estado entre las regiones más afectadas por la falta de lluvia en el país.

Zonas más golpeadas

Guillén Guillén detalló que el fenómeno golpea con especial severidad a zonas como La Frailesca, los Llanos, Comitán y Cintalapa, donde el corredor seco ha resentido fuertemente los estragos de la escasez. “Chiapas es uno de los estados que más están sufriendo los efectos de la sequía”, afirmó, y sentenció: “Las batallas más fuertes que nos esperan van a ser por el agua y hay que atenderlo”.

Uno de los puntos críticos que destacó el diputado es que, si bien la mitad de las localidades de Chiapas —que cuentan con menos de dos mil 500 habitantes— disponen de cuerpos de agua en su territorio, la mayoría carece del título o concesión que les otorgue el derecho formal para distribuir el líquido de manera legal, lo que agrava la vulnerabilidad de estas comunidades.

Atención prioritaria

Ante este panorama, Guillén Guillén subrayó que el Congreso local mantiene una atención prioritaria sobre la nueva Ley General de Aguas, publicada en diciembre de 2025, así como sobre sus recientes reformas. “Hay varios cambios en la forma de acceder al agua y habría que tener especial atención, sobre todo en estos tiempos de cambio climático realmente terrible”, puntualizó.

El presidente de la Jucopo enfatizó que la escasez hídrica ya no es un fenómeno aislado que afecte solo a la capital, Tuxtla Gutiérrez, sino que se ha extendido a múltiples regiones del planeta.

“Mira cómo va pasando el tiempo y los años, la crisis del agua no es privativo solo de Tuxtla, sino en todo el mundo tenemos este problema”, expresó.