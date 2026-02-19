Esclarecen caso del bar Las Tarimitas

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos en la madrugada del 28 de enero del presente año, en el bar denominado “Las Tarimitas”, ubicado en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez, como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia, y del puntual seguimiento a través de los sistemas de videovigilancia, que permitieron reconstruir la cronología de los hechos.

Aprehensión

Con los datos de prueba recabados, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, se logró la aprehensión de Juan “N” y Joel “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, así como por pandillerismo. Los inculpados ya se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional, para definir su situación jurídica.

El fiscal general enfatizó que se mantienen atentos a estos sucesos y seguirán trabajando con la mística de Cero Impunidad ante cualquier conducta delictiva.