Esclarecen feminicidio; no habrá impunidad

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó el esclarecimiento del lamentable feminicidio cometido en agravio de Karina “N”, en el municipio de Tapachula el 14 de febrero de este año, por lo que fue aprehendido José “N” de 52 años, mismo que está a disposición del Ministerio Público y para quien se pedirá pena máxima.

“Seremos implacables, vamos a aportar todos los datos de prueba necesarios para que tengamos una sentencia de condena, y pediremos la pena máxima de 100 años. Seguimos trabajando para terminar con los delitos de violencia familiar y sobre todo los feminicidios que tanto daño hacen a nuestra sociedad”, enfatizó.

Como parte del Operativo Hostigamiento, Jorge Llaven mencionó que en Arriaga se realizó la detención de José “N”, Gael “N” y Miguel “N”, originarios del estado de Guerrero, a quienes les aseguraron tres armas largas, conocidas como cuernos de chivo, así como motocicletas, cargadores útiles y ropa operativa.

Investigación sobre doble homicidio

Asimismo, derivado de una investigación técnica con cámaras de videovigilancia, se logró establecer que los inculpados presuntamente son los autores materiales de un doble homicidio ocurrido en Arriaga, en donde privaron de la vida a Eduardo “N” y una adolescente de identidad reservada.

Durante esta transmisión en vivo, el fiscal señaló que, tras las investigaciones por el robo a casa habitación con violencia ocurrido el pasado 30 de enero, se logró desarticular la banda responsable, integrada por mexicanos y colombianos.