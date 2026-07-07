Esclarecen homicidios de Tuxtla Gutiérrez

Al realizar su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer el esclarecimiento de dos homicidios cometidos en Tuxtla Gutiérrez en junio de este año, por los cuales los presuntos responsables ya enfrentan la justicia.

Por el homicidio calificado de Agustín “N”, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 24 de junio sobre un camino de terracería en Rancho Viejo, en el nuevo Libramiento Sur, fueron detenidos Luis Octavio “N”, alias “El Mecánico”, y Maikel Emilio “N”, ambos de origen venezolano; Jesús Alejandro “N”, alias “El Colocho” y Joel Joachín “N”, alias “El Joachín”.

Dijo además, que de acuerdo con las indagaciones, la víctima presentaba varios días de haber fallecido y se encontraba en estado de descomposición, precisando que la necropsia estableció como causa de muerte traumatismo craneoencefálico producido por objeto romo. Agregó, que la víctima había sido privada de la libertad y que mediante el análisis de videovigilancia y otros actos de investigación, se identificó a los presuntos responsables.