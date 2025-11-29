Esclarecidos cuatro feminicidios recientes

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó avances en carpetas de investigación que se han iniciado por delitos de feminicidio acontecidos recientemente, donde resaltó que la institución trabaja bajo la premisa de Cero Impunidad realizando actos de investigación en coordinación con distintas autoridades, a fin de contar con las carpetas integradas y tener resultados a la brevedad.

Jardines del Pedregal

De esta forma, abordó el hecho ocurrido el 25 de noviembre de 2025, donde se radicó la carpeta de investigación por el hallazgo de una adolescente de identidad resguardada, quien se encontró sin vida al interior de un inmueble en la colonia Jardines del Pedregal, en Tuxtla Gutiérrez. La necropsia de ley estableció que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Derivado de los actos de investigación, se determinó como presunto responsable a Leandro “N”, quien ya fue aprehendido y enfrentará la justicia.

Nueva Independencia

Asimismo, Jorge Llaven dio a conocer que, tras las investigaciones realizadas, se logró detener a Pablo “N”, presunto responsable del feminicidio de Ovidia “N”, ocurrido el pasado 27 de noviembre en un rancho de la colonia Nueva Independencia en el municipio de Ángel Albino Corzo.

Detalló que la necropsia de ley de Ovidia “N”, quien trabajaba en un rancho cortando café y era originaria de Guatemala, presenta como causa de la muerte trauma penetrante de abdomen con lesión directa al hígado. Añadió que el indiciado será puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrente la justicia.

Adriana Gabriela

Apuntó que en esa misma fecha, se inició otra carpeta de investigación por el feminicidio suscitado en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro de Chiapa de Corzo, donde Leticia “N” fue privada de la vida en una vivienda. La necropsia de ley registró como causa de muerte una hemorragia secundaria a traumatismo craneoencefálico.

Por lo anterior, fue detenido Raúl “N”, quien será puesto a disposición del órgano jurisdiccional, y se está investigando el paradero del otro cómplice, quien está plenamente identificado.

Real del bosque

En otro momento, el fiscal general precisó que respecto al caso del pasado 20 de septiembre, en el fraccionamiento Real del Bosque de Tuxtla Gutiérrez, en el que se inició la carpeta de investigación por el lamentable feminicidio cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Silvia “N”, quien fue encontrada al interior de su domicilio, a través de las acciones de inteligencia se logró ubicar a la persona presunta responsable del feminicidio, quien se dio a la fuga; no obstante, en colaboración con la Fiscalía General de Jalisco, este 27 de noviembre, en esa entidad, se realizó la aprehensión de Gamaliel “N”, quien será trasladado al estado de Chiapas y puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrente la justicia por el delito que cometió.

Seguimiento

Como parte de esta transmisión en vivo Llaven Abarca explicó que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con el de Atlas de Feminicidio, una herramienta donde la ciudadanía puede consultar el seguimiento anual de feminicidios desde 2018 a la fecha, encontrándose los municipios con mayor incidencia, los instrumentos con los que se cometen y el lugar de los hechos, el cual regularmente es el hogar.