Escuchando todas las voces se fortalece la justicia

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con habitantes de la comunidad Chojolhó del municipio de Chenalhó.

En este encuentro, el titular de la casa de la justicia escuchó de manera directa las inquietudes y comentarios que los visitantes expresaron, y subrayó que, en esta nueva era de la justicia se privilegia la atención humana, cercana y transparente, sin distingos ni discriminación.

Asimismo, Moreno Guillén refrendó su compromiso institucional de impartir una justicia más humanista, en la que se escuchen todas las voces, a fin de fortalecer un sistema judicial que responda de manera eficaz a la sociedad chiapaneca.