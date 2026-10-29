Escuchar a los mayores, obligación democrática

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, se pronunció sobre la población adulta mayor de Chiapas y la realización del primer Parlamento de Personas Adultas Mayores en el Congreso del Estado, y afirmó que escuchar a este sector “no es un acto de condescendencia, es una obligación democrática”.

“Hablar de las personas adultas mayores es hablar de nuestro presente, pero también es hablar del futuro que estamos construyendo como sociedad. Es hablar de quienes con años de trabajo, sacrificio y esfuerzo han contribuido a formar nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro país”, expresó.

Panorama

La legisladora advirtió que México está envejeciendo y que aún existen enormes desafíos para garantizar que envejecer signifique vivir con dignidad, autonomía, seguridad y pleno ejercicio de derechos. Señaló que el país cuenta con más de 17 millones de personas de 60 años y más, y que las proyecciones demográficas indican que esta población seguirá creciendo hasta representar aproximadamente una cuarta parte de la población nacional.

Ibarra Gallardo señaló que con demasiada frecuencia la edad se convierte en una barrera y que el estigma sigue presente en los espacios laborales, en instituciones e incluso en las familias.

“Hay personas mayores a quienes se les niega una oportunidad de empleo por considerar que ya no son productivas. Otras enfrentan dificultades para acceder a servicios de cuidado y muchas viven situaciones de abandono, maltrato o aislamiento”, advirtió.

Además, destacó que el Parlamento de Personas Adultas Mayores, que se realizará hoy jueves, representa una gran oportunidad para abrir las puertas de la soberanía a quienes tienen mucho que decir sobre el presente y el futuro de Chiapas.

Reconocimiento

“No se trata solamente de organizar un evento, de cumplir con una agenda o de rendir un homenaje simbólico. Se trata de reconocer a los adultos mayores como ciudadanos de pleno derecho, como interlocutores de la vida pública y como protagonistas de las decisiones que también les corresponden”, subrayó.

También consideró que las políticas públicas deben construirse a partir de las realidades, con sensibilidad, información, presupuesto, coordinación institucional y mecanismos de evaluación. Asimismo, reconoció que las necesidades no son iguales para todas y todos: no enfrenta los mismos obstáculos una persona adulta mayor que vive en una ciudad que quien habita en una comunidad rural o indígena.

“Las decisiones que tomemos hoy sobre los adultos mayores también van a definir las condiciones en las que viviremos el día de mañana. Honrar a nuestras personas adultas mayores no consiste solamente en agradecer lo que hicieron por nosotros, consiste sobre todo en garantizarles los derechos, el respeto y las oportunidades que merecen hoy y siempre”, concluyó.