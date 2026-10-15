Escuchar y servir es mi compromiso: Dulce Rodríguez

“Poder atender, servir y resolver a las chiapanecas y chiapanecos es parte de lo que me llevo durante mi paso por este gobierno”, contó Dulce Rodríguez Ovando en entrevista exclusiva con Ciro Castillo para Cuarto Poder, a más de una semana de haber dejado el cargo como titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación del estado.

Ahora, como aspirante a la Coordinación de Morena para el Distrito Electoral Federal VI de Chiapas, hizo una retrospectiva de su ejercicio como funcionaria, en la que destacó que el compromiso con la agenda pública requiere una alta responsabilidad; sin embargo, reconoció que ese compromiso debe ser la misma dondequiera que se encuentre.

Caminar por el territorio

En su mensaje dirigido al sector que comprende el distrito al que aspira, el cual incluye 10 municipios, dijo que recorrerá de cerca el territorio para trabajar en las gestiones legislativas que se deban realizar, siempre de manera coordinada, pues insistió en que escuchar las necesidades de la población es la clave para hacer un buen trabajo.

Durante los primeros días de su andar como aspirante a la coordinación, celebró haberse encontrado con una buena aceptación y destacó que la cercanía con las personas es lo que caracteriza al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Ya hemos empezado a recorrer, y esa es la parte que le gusta a la gente y es lo que nos pide el Movimiento: que tengamos ese compromiso de estar casa por casa y decirles cuál es el proyecto”, explicó.

Sin adelantarse a los tiempos, pues aún quedan filtros por superar; uno de los compromisos expresados por Rodríguez Ovando fue fiscalizar los recursos y legislar en favor de la ciudadanía y en coordinación con los ayuntamientos que comprende el distrito 6.

Niñas, niños y mujeres en la agenda de trabajo

La también extitular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género del Estado explicó que, dentro de su agenda, en caso de llegar a la Cámara de Diputados, priorizaría a la niñez y a las mujeres, ámbito en el que debe prevalecer la no violencia, tal como se ha atendido en la actual gestión.

“Debe prevalecer el tema de la no violencia, de ningún tipo; se debe legislar más en materia de prevención para las mujeres”, reconoció la aspirante.

Puso por delante escuchar el sentir de los sectores más vulnerables “para conocer qué es lo que más les duele, qué es lo que acontece y qué es lo que se podría hacer para que esto pueda cambiar desde la materia que es legislar”.

Respaldo a la paridad efectiva en Chiapas

Rodríguez Ovando mostró su respaldo a la reforma electoral de paridad de género impulsada por el gobierno estatal, pues dijo que representa una oportunidad para que las mujeres participen en los puestos de elección de los ayuntamientos locales de cara a los comicios de 2027.

Destacó que hay muchas mujeres capaces de ocupar una presidencia municipal y que, a partir de esta iniciativa, ha despertado el deseo de participar, y se mostró confiada en que esto pueda ser una realidad muy pronto.

La aspirante lamentó la impugnación de esta reforma por parte del PAN, en la que se cuestionó el método de insaculación, y dejó en claro que todo se hizo con total transparencia y de manera correcta ante un notario.

Finalmente, celebró que ahora haya espacios de participación para las mujeres y ejemplificó con el papel de la primera presidenta que ha tenido México en su historia, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como una mandataria que ha dirigido el país de manera ejemplar y con una visión diferente.