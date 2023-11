Escudo fiscal, herramienta que hace crecer tu empresa

El escudo fiscal se trata de la disminución de los impuestos a través de la deducción fiscal. La forma más sencilla de realizarlo es a través de la administración financiera, que para poder hacerla de forma sana en una empresa se debe tomar en cuenta algunos factores.

Joel Hernández Martínez, miembro del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, explicó que el primer paso consiste en la administración de bienes, es decir, que el contribuyente debe conocer el estado de la administración de la empresa a través de los presupuestos, de realizar un análisis para conocer la situación financiera.

El siguiente paso es la inversión, no hay una forma más grande y formal de hacer un crecimiento en la empresa que a través de invertir, porque se crea valor en la empresa, pero muchas veces el empresario no quiere realizar inversiones, en la mayoría de los casos bajo el argumento de que no cuenta con los recursos suficientes.

Ahí es donde entra el tercer paso de la administración financiera, que es el financiamiento, a través del cual se pueden realizar las inversiones necesarias para generar crecimiento y mayor valor a la empresa.

Cuando se utiliza un financiamiento se reduce la carga fiscal, porque si se realiza un préstamo con un banco y a este se le paga una tasa de interés del 17 %, al hacer deducible ese pago de intereses, de un 17 % que era la tasa se reduce en un 11.9 %, con ese simple hecho, financieramente se tendrá un costo menor de un 5.10 %.

Además de ese beneficio financiero obtenido al reducir el costo de la fuente de financiamiento, también hace deducible el interés del préstamo realizado.

Por ejemplo, sobre una ganancia de un millón de pesos se tiene una inversión que fue financiada por 100 mil pesos, al hacer deducible el interés y la depreciación de ese bien, suponiendo que fue una maquinaria, se va generar una reducción en la tasa tributaria de 0.24 %.

De esta forma, en lugar de pagar un 30 % de impuestos, se pagaría un 29.75 %, aproximadamente. Pero, si en lugar de realizar la inversión en una maquinaria se hace en un equipo de transporte, se tendría una reducción mayor de hasta 0.38 %.