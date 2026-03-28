Escuela de Lenguas realiza ceremonia de graduación

Integrantes de las generaciones 35 y 36 que egresaron de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, de la Escuela de Lenguas San Cristóbal de Las Casas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), fueron apadrinados en su ceremonia de graduación por el rector Oswaldo Chacón Rojas, en un evento realizado en las instalaciones del teatro Daniel Zebadúa.

Al dirigir un mensaje a los nuevos profesionales de la enseñanza de las lenguas, Chacón Rojas comentó que este es un momento muy significativo para ellos y sus familias, dado que es la concreción de esfuerzos personales y colectivos, que les permitirán no solo enseñar gramaticalmente una lengua extranjera, sino tender puentes de entendimiento entre personas de distintas nacionalidades.

Afirmó que las Escuelas de Lenguas de la Unach tienen un gran reconocimiento por el trabajo que hacen a nivel nacional e internacional, por lo que es obligado comentarlo, para que tanto docentes como administrativos que laboran en ellas, así como la comunidad universitaria, dimensione lo que están haciendo y lo que representan para la institución y la sociedad chiapaneca.

Al respecto, la directora de la Escuela de Lenguas, Mary Dalia Garivaldi Ozuna, comentó que en un mundo que parece dividido, estas generaciones han elegido la vocación más bella, construir puentes a través de lenguaje, convirtiéndose así en verdaderos agentes de cambio para nuestra sociedad.

Homenaje

En este marco y en representación de sus compañeros graduados, Celeste Abigail Díaz Vera y Nahum Abiram Zúñiga León, realizaron sentido homenaje y agradecimiento a todos los que intervinieron en su formación.

Al finalizar este evento y con el objetivo de fortalecer las actividades de formación y vinculación de la Escuela de Lenguas, el rector Oswaldo Chacón Rojas entregó una camioneta Ford Transit, que permitirá al estudiantado movilizarse a las distintas actividades a las que asisten como parte de su programa académico.