Escuela de periodismo, referente y gran familia

La historia del periodismo en México tiene un referente en el Sureste: Cuarto Poder. Esta casa editorial, además de informar de manera puntual a la ciudadanía, ha sido un valuarte de la libertad de expresión desde hace 49 años.

A un paso del medio siglo, este periódico está consolidado como el mejor medio de comunicación del estado por su calidad de contenido, su aportación como medio impreso tradicional y capacidad de adaptación a los tiempos modernos con más de 44 millones de visitas e interacciones en sus redes sociales en el mes de junio.

No es casualidad, sino producto del trabajo de la familia De la Cruz Morales.

Años muy intensos

Ana María De la Cruz Morales, directora de información del periódico Cuarto Poder, nos comparte: “han sido 49 años vividos con mucha intensidad; tanto por mi padre, por mi madre. Hemos sido valuarte de la libertad de expresión en muchas ocasiones, hemos perseguido sueños, hemos sido formadores de grandes periodistas que están en los diferentes medios de información”.

El periodismo tradicional no se acaba

Ana María considera, desde su experiencia, que estar al frente del medio de comunicación tiene una gran responsabilidad con la sociedad. “Los medios de comunicación tenemos un gran compromiso por continuar y seguir formando personas que tengan libertad de pensamiento y eso no se da nada más con la televisión, ni siquiera con las redes sociales que estamos en este momento; la formación se da leyendo, es muy importante; el pueblo culto jamás será vencido, como siempre lo he pensado y todo mundo lo pensamos”, afirma con cigarrillo en mano.

Justamente esa visión y compromiso con la sociedad es donde un medio como Cuarto Poder juega un papel importante para el fomento de la lectura, lectura de información veraz y de calidad.

¿Cuál es la principal característica de Cuarto Poder que lo distingue de los demás?

Somos un periódico que siempre hemos ido a la vanguardia. Hemos ido un paso adelante en todo. Hemos traído la modernidad de prensa plana a rotativa en su debido momento que fue en el 94. Hemos cambiado de plataforma: de azul a rojo porque creímos que eso era el valor-arte de de toda la sociedad y qué es lo que necesitaba leer.

Hemos llegado a ganar premios de mercadotecnia. Mi hermano en su momento y hace un año, dos años lo ganamos por ser el líder en mercadotecnia a nivel mundial.

Actualmente, las redes sociales han traspasado fronteras y creo que Facebook y X, que primero era el Twitter, que estaba de moda en el 2007. Ahora estamos en TikTok, una plataforma que ya rebasó a Facebook, y somos pioneros también en eso en Chiapas. No vamos a decir que somos la panacea, pero en Chiapas somos el líder, el número uno.

Hemos estado a la medida de cada situación que corresponde al estado, cada movimiento político. Yo creo que el periódico más que todo lo que estamos hablando, hemos siempre estado atentos a lo que la sociedad requiere y desea. Hemos siempre estado al servicio de la sociedad.

¿Cuál considera que sería como que el cambio más fuerte que ha tenido el periódico?

Tuvimos dos fases, esta es la segunda, pero la primera sí fue cuando se cambió de prensa plana, que era el linotipo, a la rotativa.

Creo que éramos empíricos en ese momento y me acuerdo bien que el periódico cuando lo inauguró el gobernador Patrocinio González Garrido, pues fuimos a una comida y el que iba a hacer el periódico, pues se quedó ahí.

El periódico se empezó a armar a las dos de la tarde y salió al otro día a las tres de la tarde, porque no teníamos ninguna formación en ese sentido. Entonces, yo creo que esa fue una transformación muy grande, cambiar de lo empírico a lo profesional.

¿Cómo ha sido tomar el timón de un medio de comunicación como Cuarto Poder?

Pues mira, ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum que dice que es época de mujeres, las mujeres estuvimos desde que murió mi padre que fue en 2007. También fuimos vanguardistas en ese sentido porque muy pocas mujeres han tomado una dirección que fue mi madre. La tomó en ese momento por cuestiones que ya todos sabemos, mi padre falleció. La familia ha sido muy importante y mi madre estuvo siempre en este proyecto de Cuarto Poder y cuando fallece mi padre, no tenía más opción que llevar la dirección del periódico.

Mucha gente no creyó en nosotros, nos hicieron cosas espantosas, del mismo medio nos decían cosas horrorosas; sin embargo, si te pones a pensar de todo lo que hemos logrado. La cuestión de que la gente diga si lo estás haciendo bien o no, creo que aquí es tanto personal, no era de que que digan que somos buenas o no somos buenas, era la responsabilidad con toda la familia Cuarto Poder y los trabajadores que teníamos de sacar adelante este periódico.

¿Qué se siente ser el medio más importante del estado impreso y en redes sociales?

Muy contenta, sobre todo por todas las vicisitudes que tenemos las mujeres, porque es muy complicado, creo que nosotras hemos correspondido a la sociedad. Hemos buscado siempre la excelencia, por eso siempre estamos innovando porque queremos que la gente crezca con nosotros.

Y aún cuando no creían en las redes sociales, no creían en el TikTok, tenemos de eso trabajando varios años. Ahora se dan cuenta que todo lo que hicimos fue por algo, y fue por algo mejor.

Ahora puedo decir que somos líderes en ese sentido con más de 40 millones de visitas al mes, y lo de nosotros sí es orgánico y es real, porque podríamos crecer más rápido, pero el reto de Cuarto Poder es que nosotros nos demostremos que somos los mejores, y sí te lo puedo decir, somos los mejores.

Estamos a la vanguardia, seguimos innovando día a día. Aunque haya imitaciones, esto no es una imitación, esto es real y es innovar día con día.

Cuarto Poder ha pasado de estar en una pequeña casa modesta de adobe a un edificio moderno, de ser elaborado en linotipo a la rotativa, de ser ocho empleados a centenas de trabajadores.

De un sueño que tuvo un hombre visionario como fue don Conrado de La Cruz a ser el periódico más importante de Chiapas.

Es así como la familia Cuarto Poder se enfila a cumplir sus 50 años: con mucho trabajo, responsabilidad y metas propias que alcanzar.