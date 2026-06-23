Escuelas cumplirán con metas del calendario

Una vez que concluyó el paro de laborales que realizó una parte del sector magisterial, se prevé que las escuelas del nivel Básico en Chiapas puedan cumplir con las metas marcadas en el calendario escolar, detalló Raúl Bonifaz, representante en la entidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entrevistado sobre el tema, comentó que el próximo 15 de julio finalizan las actividades escolares y las instituciones atenderán los compromisos académicos.

Bonifaz consideró que Chiapas está avanzando con transformaciones en diferentes ámbitos. Es decir, muchas familias tienen la ventaja que ahora sus hijos e hijas gozan de una beca para poder estudiar.

Otro aspecto a resaltar, dijo, es que en Chiapas se ha incrementado la matrícula en varios espacios educativos.

“El programa de alfabetización Chiapas Puede está avanzando con mucho éxito y la mayoría de las escuelas tienen ya recursos del gobierno de México para que se avancen en sus escuelas”, remarcó.

Atención a rezagos

Bonifaz también reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para dialogar con el magisterio, a fin de escuchar y atender los rezagos que enfrenta el gremio.

Otro de los temas que también son importantes para el sector educativo, mencionó, fue la Olimpiada del Conocimiento que se llevó a cabo en este año y que se atendieron a decenas de estudiantes a través de una beca que dio una institución bancaria.

Finalmente, el representante de la SEP en Chiapas, destacó que los libros de textos gratuitos se han distribuido en toda la entidad, además de que las universidades han terminado las actividades escolares, es decir, el gremio educativo camina con normalidad.