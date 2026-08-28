Escuelas de campo en transición agroecológica

Chiapas es uno de los estados con mayor participación en las Escuelas de Campo, con 18 mil 873 productores y productoras agrícolas en diversos municipios. En ellas se les capacita en procesos de transición agroecológica que contribuyen a incrementar la producción de cultivos o sistemas prioritarios.

Otros estados con mayor participación son Veracruz, con 23 mil 368; Oaxaca, con 20 mil 837; Puebla, con 16 mil 694; Guerrero, con 15 mil 943, y Estado de México, con nueve mil 69 agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala.

En 28 estados se fortaleció la producción de agroalimentos, como amaranto, arroz, cacao, café, caña de azúcar, cebada, cebolla, chía, frijol, jitomate, leche, maíz, miel, nogal, sorgo y trigo, que han sido puestos a la venta en al menos 70 mercados locales.

Capacitación

En cinco mil 190 Escuelas de Campo (ECA), distribuidas en mil 82 municipios de 28 estados, se ha capacitado a 171 mil 116 productoras y productores en procesos de transición agroecológica.

Las prácticas tienen tres objetivos principales: reducir los costos de producción, incrementar los rendimientos y disminuir el uso de productos e insumos de síntesis química.

Es por ello que más de mil 200 técnicas y técnicos especializados han acompañado a ese número de personas productoras, de las cuales 58 % son hombres y 42 % son mujeres, del 1.º de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026.

En ese periodo se produjeron poco más de 10 mil toneladas de bioinsumos sólidos y 12 millones 638 mil 826 litros de biofertilizantes. Esta producción reduce costos y mejora la salud del suelo y la resiliencia climática, que es parte de la estrategia implementada por la titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez.