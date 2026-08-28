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ChiapasTuxtla

Escuelas de campo en transición agroecológica

Agosto 28 del 2026
Agricultores de diferentes municipios han trabajado por varios meses en nuevas técnicas. Cortesía
Agricultores de diferentes municipios han trabajado por varios meses en nuevas técnicas. Cortesía

Chiapas es uno de los estados con mayor participación en las Escuelas de Campo, con 18 mil 873 productores y productoras agrícolas en diversos municipios. En ellas se les capacita en procesos de transición agroecológica que contribuyen a incrementar la producción de cultivos o sistemas prioritarios.

Otros estados con mayor participación son Veracruz, con 23 mil 368; Oaxaca, con 20 mil 837; Puebla, con 16 mil 694; Guerrero, con 15 mil 943, y Estado de México, con nueve mil 69 agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala.

En 28 estados se fortaleció la producción de agroalimentos, como amaranto, arroz, cacao, café, caña de azúcar, cebada, cebolla, chía, frijol, jitomate, leche, maíz, miel, nogal, sorgo y trigo, que han sido puestos a la venta en al menos 70 mercados locales.

Capacitación

En cinco mil 190 Escuelas de Campo (ECA), distribuidas en mil 82 municipios de 28 estados, se ha capacitado a 171 mil 116 productoras y productores en procesos de transición agroecológica.

Las prácticas tienen tres objetivos principales: reducir los costos de producción, incrementar los rendimientos y disminuir el uso de productos e insumos de síntesis química.

Es por ello que más de mil 200 técnicas y técnicos especializados han acompañado a ese número de personas productoras, de las cuales 58 % son hombres y 42 % son mujeres, del 1.º de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026.

En ese periodo se produjeron poco más de 10 mil toneladas de bioinsumos sólidos y 12 millones 638 mil 826 litros de biofertilizantes. Esta producción reduce costos y mejora la salud del suelo y la resiliencia climática, que es parte de la estrategia implementada por la titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez.

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