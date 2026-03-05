Escuelas de Campo logran mayor productividad

Las Escuelas de Campo en Chiapas, operadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), son de las que mayor productividad han registrado, con el acompañamiento técnico y las prácticas agroecológicas que investigadores trabajan junto a productores locales.

La dependencia reportó que se alcanzaron rendimientos de hasta 25 % en cultivos de maíz de 25 estados, durante el 2025. Cerca de 107 mil productores y productoras organizados en dos mil 980 Escuelas de Campo evaluaron los resultados de cada ciclo productivo y reportaron una reducción promedio del 6.5 % en los costos totales de producción.

También una disminución del 14 % en la inversión destinada al uso de agroquímicos, en comparación con quienes no tuvieron acompañamiento técnico.

Con el incremento en el rendimiento y la disminución de costos, las y los productores lograron disminuir el precio de producción de la tonelada del grano en 21 %.

Rendimiento

Esta mayor productividad se dio en Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En cada entidad se enfocaron también en la preservación y mejoramiento de los maíces nativos —variedades domesticadas, cultivadas y conservadas por pueblos indígenas y comunidades campesinas en sus lugares de origen— con el establecimiento de 191 bancos y casas de semillas donde se resguardan 51 de las 64 razas de estos granos.

Los productores también han producido más de 40 toneladas de semilla de maíces nativos sobresalientes y variedades mejoradas para poder distribuirlas en dos mil hectáreas que sembrarán en el ciclo agrícola 2026. Estos logros son parte del trabajo de 565 técnicos especializados en maíz certificados.