Escuelas de la Sierra esperan completar plantillas

En la zona Sierra Mariscal 46 escuelas del nivel básico de cinco municipios: Motozintla, Mazapa de Madero, Siltepec, El Porvenir y Honduras de Sierra, no han iniciado el ciclo escolar, debido a la falta maestros para atender a toda la comunidad estudiantil.

En entrevista el coordinador regional del SNTE-CNTE, Edgar Zárate, dio a conocer que en las casi mil escuelas de la región iniciaron en tiempo y forma el ciclo escolar, sin embargo, reconoce que en 46 centros educativos no se ha podido iniciar con las actividades, por el déficit de docentes.

Las escuelas, cuyas plantillas docentes aún no están completas, se ubican en cinco municipios de la zona; expuso que los maestros han dialogado con los padres de familia, señalando que no se trata de caprichos del sector magisterial, sino de la necesidad que hay de docentes, para que pueda haber una atención eficiente de los alumnos, puesto que este problema se hizo del conocimiento de la autoridad educativa, la cual se comprometió a dar repuestas.

Informó Edgar Zárate que son casi 100 maestros los que hace faltan en la zona Sierra, ya que la Subsecretaría de Educación Federalizada ha incumplido con esta demanda; problemática que ha provocado que los niños no estén recibiendo clases, porque de hacerlo con los maestros que hay provocaría una deficiente atención, ya que el número de alumnos y grupos para cada maestro es mucho mayor al pedagógicamente correcto.