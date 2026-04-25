Escuelas de nivel básico con déficit de personal

Un alto porcentaje de escuelas, desde jardines de niños, primarias y secundarias en la región Soconusco, presentan falta de intendentes, secretarias, prefectos y laboratoristas, entre otros; para superar la carencia, los comités de padres de familia y, en algunos casos, ayuntamientos locales asumen el pago de personal ante la falta de contratación de las autoridades educativas.

En entrevista, David Guzmán Salas, representante de la Secretaría de la Contraloría de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expuso que se estima que se requieren más de 500 espacios para trabajadores administrativos estatales desde preescolar hasta secundarias generales, siendo este último nivel el más afectado, cuya problemática se ha agudizado en los últimos meses.

Explicó que, aunque las contrataciones de docentes de nuevo ingreso se han dado de manera paulatina en las últimas tres semanas, el problema administrativo sigue sin resolverse.

Secundarias, las más afectadas

Detalló que en secundarias generales con matrícula de 200 alumnos no hay personal de limpieza, secretaria ni laboratorista, lo que afecta la operatividad de los centros escolares en la zona.

Expuso que, para solventar la falta de personal en algunas regiones de la Sierra y Costa Grande, el municipio paga a un trabajador particular (intendente o vigilante); sin embargo, en la mayoría de los casos son los comités de padres de familia quienes, a través de cooperaciones, cubren el sueldo del personal.