Escuelas de Paz: prevención y denuncia

Escuelas de Paz, es un proyecto que se desarrolla en diversas regiones de Chiapas, mediante el cual, personal del Centro Estatal de Prevención a la Violencia y Participación Ciudadana acude a planteles de nivel primaria, secundaria y preparatoria para atender diversas situaciones de violencia o apoyo emocional en los estudiantes.

Así lo informó Yolanda María Alfaro Pérez, directora de la institución, quien detalló que en estas visitas se instalan códigos QR y se imparten pláticas dirigidas a padres de familia, docentes y alumnos para generar conciencia y fomentar la cultura de la denuncia.

Alfaro Pérez explicó que cualquier persona puede escanear el código y reportar una situación de riesgo, las denuncias son atendidas las 24 horas del día durante los siete días de la semana.

Respuesta

La funcionaria señaló que contrario a lo que se esperaba, el mecanismo ha tenido respuesta real y ha permitido intervenir en casos concretos.

Mencionó que han recibido reportes de jóvenes cuyos padres atraviesan por depresión o han manifestado intenciones suicidas.

Ante estas situaciones, el centro ha brindado acompañamiento y canalización a terapias. Subrayó que estas intervenciones han contribuido a mejorar la vida de varios adolescentes.

Focos rojos

Sobre las zonas con mayor incidencia de problemáticas, la directora indicó que en la región Altos, debido al uso del pox desde edades tempranas en comunidades con usos y costumbres, se ha identificado un patrón de consumo de alcohol.

En la Costa, desde Arriaga hasta Suchiate, también se ha detectado un número elevado de problemas.

En cuanto al acoso escolar, señaló que San Cristóbal de Las Casas es un foco rojo, pero también se tienen detecciones en Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

En estos municipios, además de adicciones, se ha observado una alta incidencia de bullying, asociada a la falta de empatía entre los estudiantes.