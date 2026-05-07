Escuelas deben hacer simulacros con frecuencia

En el marco del simulacro nacional de sismo realizado este 6 de mayo, el titular de la Secretaría de Educación del Estado, Roger Mandujano Ayala, comentó que es importante fomentar la cultura de la prevención, principalmente en los entornos escolares, donde los niños, adolescentes y jóvenes pasan la mitad de su día.

“No hay que ver estas actividades como algo engorroso, sino como algo que puede salvar vida, por eso también debemos hacerlo en casa, para saber qué hacer en caso de un sismo fuerte”.

Añadió que es importante que las y los niños y adolescentes crezcan con la cultura de la prevención, considerando que vivimos en un estado con alta actividad sísmica, que ya registró un terremoto en la época reciente, en el 2017. Es clave prevenir riesgos y salvar vidas.

“Debemos procurar tener una sociedad más democrática, en el momento de hacer y reconstruir el tejido social originado por riesgos naturales”. En la dependencia a su cargo, dijo que siguieron los protocolos de evacuación hacia los puntos de reunión.

Alfabetización

El funcionario aprovechó para mencionar que el programa de alfabetización Chiapas Puede avanza bien este año, con una meta muy amplia que es de atender a 150 mil personas más que no saben leer y escribir.

La segunda etapa ya inició, ya miles están en el proceso de alfabetización atendidos por asesores que ya recibieron sus kits educativos. Esperan tener resultados de un primer bloque de salida en el mes de septiembre.