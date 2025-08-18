Escuelas deben incluir a menores con autismo

La asociación civil TEA en Chiapas, representante legal de la comunidad con trastorno del espectro autista (TEA) en la entidad ante Gobierno del Estado, recordó que, tras la reciente reforma a la ley, ningún estudiante con esta condición puede ser rechazado de las escuelas en la entidad.

Esto en el marco del retorno escolar, pues según explicó Annabel Medina, miembro fundador de la AC, la reciente reforma a la Ley de Autismo generó una obligatoriedad para que la Secretaria de Educación reciba a todos los niños con autismo en la entidad.

La ley ordena que la Secretaría de Educación capacite a los profesores, o contrate personal nuevo para generar adecuaciones curriculares que garanticen la inclusión de estos infantes.

Es un derecho que por ley beneficia a las y los niños y adolescentes en Chiapas, por lo que la ciudadanía puede exigir el cumplimiento de sus derechos.

Finalmente, dijo que la ley reformada puede consultarse en los portales del Congreso del Estado o en el Diario Oficial, para tenerla, leerla y hacer valer sus derechos.