Escuelas deberán tomar medidas contra enfermedades

Las escuelas de Educación Básica deberán instalar una comisión de Salud Escolar, integradas por la o el director de cada plantel, también realizar jornadas de limpieza y sanitización entre el último viernes del receso escolar y el día de la reanudación de clases. Estas acciones buscan disminuir el impacto de enfermedades como sarampión, influenza, covid-19 y neumonía.

La Secretaría de Educación (SE) presentó el Filtro de Corresponsabilidad en la Escuela, en la escuela primaria del estado “Ángel Albino Corzo”, en Tuxtla Gutiérrez. La estrategia clave de esta iniciativa es la implementación de un filtro sanitario escolar, mediante la pregunta “¿Cómo te sientes hoy?”, con el objetivo de identificar oportunamente cualquier síntoma o malestar.

De acuerdo con la dependencia, la estrategia se sustenta en un enfoque de corresponsabilidad que involucra a madres, padres de familia y tutores mediante la articulación de tres espacios clave para el cuidado y la atención de los estudiantes: el hogar, la escuela y el aula.

Protocolo

Previo al inicio de clases, los docentes deberán preguntar “¿Cómo se sienten el día de hoy?”. Ante la detección de algún malestar, se informará de inmediato a la dirección del plantel para contactar a la madre, padre o tutor para que recojan al menor.

En situaciones donde no se encuentren presentes, la autoridad escolar deberá localizarlos de inmediato para informarles. Se buscará que el menor sea trasladado a la unidad de salud más cercana y reciba la atención médica correspondiente.

De manera complementaria, el personal docente promoverá entre el alumnado y las familias medidas básicas de higiene, revisiones periódicas y hábitos de prevención.

Informó que las comisiones de salud escolar de cada escuela tendrán coordinación permanente con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud.