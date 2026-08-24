Escuelas del nivel básico ya cuentan con libros

A casi una semana de iniciar el próximo ciclo escolar, el delegado regional de la Secretaría de Educación de Chiapas en el Soconusco, Venerando Díaz Martínez, anunció que desde el inicio del periodo vacacional se empezó con la entrega de los libros de texto gratuito en las instituciones educativas del nivel básico y se espera que el primer día de clases estos empiecen a entregarse a los alumnos.

Refirió que en total son más de 1.3 millones los ejemplares que serán distribuidos, de los cuales ya hay un avance significativo del 80 por ciento.

Incremento

Expuso que, además de la distribución de libros gratuitos, las estadísticas señalan que esta se incrementó en un 15 por ciento más respecto al año anterior y esto se atribuye a la inscripción de niños migrantes en escuelas establecidas en los municipios del Soconusco.

“La llegada de familias en contexto de movilidad ha elevado la matrícula en planteles de Tapachula, Huixtla, Suchiate y Frontera Hidalgo, por lo que la Secretaría de Educación ajustó al alza la dotación de ejemplares”, expresó.

Mencionó que en los próximos días se concluirá con la entrega en las zonas más alejadas, principalmente en comunidades de la zona alta y baja de Tapachula, para cerrar al 100 por ciento antes del inicio oficial del ciclo escolar el próximo 31 de agosto.