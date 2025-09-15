Escuelas en Chiapas sin incidentes: Mandujano

A dos semanas del inicio del ciclo escolar, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, confirmó que las escuelas en Chiapas se encuentran laborando con normalidad tras resolver algunos incidentes reportados en los primeros días.

El funcionario reconoció que inicialmente se presentaron algunos contratiempos como suele ocurrir en cada inicio de ciclo escolar. Uno de ellos fue específicamente en el municipio de Honduras de la Sierra.

Situación

Explicó que la Secretaría tuvo el reporte de que en esta localidad, cinco escuelas pequeñas no habían comenzado con sus actividades debido a que los maestros interinos contratados no se presentaron, aparentemente por la lejanía de la zona.

“Tuvimos que volver a contratar a otros interinos”, explicó Mandujano Ayala, quien además aseguró que a partir del lunes de esta semana todas las escuelas ya están abiertas.

También expuso que se registró un incidente con un centro educativo en el municipio de Siltepec que se rehusaba a abrir. Tras dialogar con los maestros y padres de familia para resolver los problemas, se reanudó sus funciones con normalidad.

Aulas abiertas

Con la solución de estos casos, el secretario Roger Mandujano confirmó que al día de hoy el 100 por ciento de las aulas están abiertas con maestros y laborando sin contratiempos.

Es decir, que más de un millón 300 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se encuentran en funciones, así como más de 64 mil docentes activos en todo el estado.