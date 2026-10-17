Escuelas mantienen déficit de maestros

Existe incomodidad entre docentes de Chiapas, debido a que la Secretaría de Educación del Estado informó sobre la asignación de 45 plazas para el nivel básico, una cifra mínima en comparación con las necesidades que existen en las escuelas.

Precisaron que dicho número no cubre ni el 10 por ciento del déficit real de maestros en la entidad, puntualizó el secretario de la Contraloría de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, David Guzmán.

Alta demanda

Explicó que para este ciclo se anunciaron apenas 16 plazas para primaria, cinco para preescolar y 24 para telesecundaria, cuando el número de jubilaciones superó los 200 docentes este año: “no hay relación entre los que se van y los que llegan”, afirmó.

Dijo que en forma reiterada se ha pedido a la autoridad educativa que pueda ofertar un mayor número de plazas de los que se retiran por jubilación o renuncias, sin embargo, el número que se dio a conocer el pasado miércoles no es suficiente para las necesidades del sistema educativo.

Detalló que el nivel básico estatal comprende de varios niveles como preescolar, primaria y secundarias generales, siendo este último el más afectado, ya que tan solo este año debieron haberse ofertado más de 270 o 300 plazas por nivel educativo.

Quieren bajar la nómina

Guzmán acusó que detrás del retraso en la contratación de maestros está un intento de ahorro, no obstante los afectados son los maestros quienes tienen que cubrir los espacios para no dejar a los alumnos sin educación.

“Pareciera que lo que quiere es ahorrarse unos cuantos pesos del pago de aguinaldo o del pago de octubre, noviembre y diciembre, y empezar a contratar a partir de enero, no estamos de acuerdo porque los primeros meses son el refuerzo principal del bimestre y hoy lo están retardando”, señaló.

Advirtió que esta falta de maestros deriva en grupos sobrepoblados y en la multiplicación de escuelas multigrado, sacrificando la calidad educativa de los niños chiapanecos.