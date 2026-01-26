Escuelas solicitan carta para prevenir contagios del virus

Tomando en cuenta que Chiapas enfrenta un brote de sarampión y que a mediados de enero comenzaron las clases de manera habitual, algunas escuelas de educación básica lanzaron un documento para que madres y padres de familia colaboren en los temas preventivos y en la reducción de contagios del virus.

Se trata de una carta compromiso de corresponsabilidad, que se distingue por traer un texto en el que el padre, madre de familia o tutor revisaron a sus hijos o hijas en materia de salud.

Esto para cerciorarse que los estudiantes están yendo a la escuela sin síntomas como tos seca, estornudos, fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis o sarpullido, los cuales son característicos del sarampión.

La hoja trae la firma en la que también las familias confirman que han realizado las medidas preventivas. Se acompaña de otros elementos como el lugar, la fecha, hora, grado y grupo del alumno o alumna.

Adicional a dicho documento, las familias deben llevar una copia de la cartilla de vacunación para conocer qué situación enfrenta esa comunidad estudiantil en relación a las vacunas que deben tener.

Contexto

Hasta hace unos días Chiapas era uno de los estados situados en los primeros lugares sobre la cantidad de personas enfermas de sarampión; está por arriba de los 400 contagios, sin embargo, no hay registro de defunciones.

Hay que recordar que en días recientes la propia Secretaría de Salud lanzó la invitación para que las familias revisen la cartilla de vacunación de sus hijos e hijas. Además recalcaron que el sarampión es una enfermedad que puede provocar infecciones en el oído o, en otros casos, neumonía y hasta la muerte.

Incluso, en caso de que algún alumno o alumna presente síntomas respiratorios, fiebres o sarpullido, se recomienda no asistir a la escuela ni a espacios de concentración para cortar cualquier posibilidad de transmisión.

El pasado 23 de enero de este año, la Secretaría de Salud también solicitó a las familias a que se vacunen.

“Además, las personas de 10 a 39 años que no cuenten con su esquema completo deben recibir al menos una dosis. Asimismo, es fundamental actualizar el esquema de vacunación en niñas y niños de dos a nueve años sin una dosis o esquema de vacunación incompleto”, remarcó en un comunicado.