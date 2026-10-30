Esfuerzo binacional para fortalecer al estado de Chiapas

La cónsul general de México en Houston, María Elena Orantes, destacó el esfuerzo que se ha hecho para unir la fuerza del sector productivo con las autoridades, lo que ha derivado en un acuerdo binacional que permitirá impulsar la conexión turística.

En el marco de la semana de Chiapas en Houston, se destacó la conectividad aérea que hay para llegar a esa parte de Estados Unidos (EE.UU.) con un solo vuelo.

Dicha conexión es importante debido a que cuenta con más de 225 vuelos internacionales y de ahí la relevancia de atraer personas de todos lados a Chiapas.

Seguridad

En una conferencia de prensa, se destacó que Chiapas es de los estados más seguros del país y los turistas puedan hacer sus visitas para disfrutar de la belleza natural.

Se destacó que Houston cuenta con restaurantes, música en vivo, museos, el centro espacial, entre otras atracciones en la cuarta ciudad más grande de EE.UU.

Enfoque

El subsecretario de Comercio en Chiapas, Conrado de la Cruz, resaltó que el Estado tiene una misión comercial con enfoque en varios sectores, desde el académico hasta el empresarial.

En la conferencia de prensa en Houston, resaltó que la entidad no solo es rica en temas turísticos, también resalta en la producción de artículos valiosos como los textiles, ámbar y hasta la madera tallada.

De la Cruz comentó que ahora se busca el impulso de una política pública agroindustrial, debido a que la entidad resalta en la generación de varios productos, desde el café con 440 mil toneladas al año, además del cacao, plátano, tilapia, camarón, ganado, aves y hasta el cerdo.

Finalmente, se detalló que dentro de la estrategia se encuentra impulsar el turismo de aventura o de naturaleza, considerando toda la vegetación que hay en la entidad, en los ríos y lagos.