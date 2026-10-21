España, invitado a la FIL Unach

Este año, la invitada de honor a la Feria Internacional del Libro (FIL) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), es la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, asociación que cuenta con 73 sellos editoriales.

María Isabel Cabrera García, presidenta de la Unión, comentó que desde su trinchera, al otro lado del Atlantico, han apostado por el acceso abierto a las publicaciones editoriales: libros y revistas, para que cualquier persona pueda acceder de manera gratuita a gran parte de esos catálogos.

En ese sentido, dijo que promueven las publicaciones para fomentar la lectura, poner en valor el libro, restar un poco el tiempo que se dedica a las redes sociales, la Inteligencia Artificial (IA), y que los jóvenes y el resto de las personas se sigan formando, desarrollando, pero desde los libros, para tener destrezas que el cerebro si no lee no desarrolla.

Aseguró que en este encuentro participa toda una delegación de editores de la red, son nueve representantes de diferentes rincones del país vasco y de diversas editoriales.

Traen un pedacito de su tierra

También trajeron toda una representación de ediciones de diferentes áreas de conocimiento, que se pueden encontrar en el stand de la Unión de Editoriales instalado en la FIL.

Indicó que llevan muchos años trabajando con los colegas de Latinoamérica y el Caribe y con la Red Nacional Altexto, una asociación civil en México que agrupa a más de 50 sellos editoriales de instituciones de educación superior.

Acervo Editorial de la SE

En el marco de esta fiesta del libro, fue presentada la Plataforma Digital del Acervo Editorial de la Secretaría de Educación (SE), donde se puede encontrar de forma gratuita las colecciones editoriales generadas a partir del programa de alfabetización Chiapas Puede.

Flor Marina Bermúdez Urbina, coordinadora del Programa de Alfabetización Chiapas Puede, recordó que el año pasado en esta misma feria se presentaron los libros que se elaboraron para el programa de alfabetización, se estaba terminado la colección Chiapas Puede Leer Contigo, y un año después se concreta la digitalización de estos materiales.

Mencionó que este año la Secretaría destinó importantes recursos a la colección “Lecturas que Transforman”. Es una selección de alrededor de 20 textos de poesía, literatura, narrativa, historia, arqueología y otros tópicos, todos tiene como eje el hablar de Chiapas desde diferentes enfoques.

Además de esta colección, que fue un proyecto muy ambicioso porque se trabajaron 20 ediciones en cuestión de meses, se sumaron otras colecciones que empezaron a trabajar como Voces contemporáneas de Chiapas, que son textos principalmente de poesía y novelas.

Asimismo explicó que hay otra colección que se llama “Diálogos del pensamiento educativo en Chiapas”, con libros sobre temas educativos, como algunos que se han elaborado para Chiapas Puede.

Considerando que para imprimir tantos libros como sean necesarios y poder lograr que lleguen a más y más personas se necesita una gran cantidad de recursos, por ello fue que se optó por una plataforma digital