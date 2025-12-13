Espectacular encendido del árbol navideño

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero y sus hijas encendieron el árbol de Navidad, con lo que se iniciaron los festejos de fin de año en La Perla del Soconusco.

Convivencia

En un ambiente de algarabía, el alcalde deseó Feliz Navidad y Próspero Año 2026, a los cientos de familias que se congregaron en el parque central Miguel Hidalgo para disfrutar de espectáculos musicales, rifas y juegos artificiales que iluminaron el cielo tapachulteco.

En su mensaje, deseó paz, voluntad y unidad familiar así como parabienes para el próximo año 2026.

El alcalde de Tapachula, agradeció a las familias, a la síndico municipal, Cleo Ortiz Huerta y los regidores Edi Alberto García Juárez, Adriana Blas, Rosa Cortés Rueda, Bertha Moreno, Nancy López Ruiz y Janeth Leticia Luengo Sánchez.