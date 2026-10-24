Espectacular inauguración del XibalBalam

Decenas de familias disfrutaron de un gran espectáculo de inauguración del festival XibalBalam, que inició este viernes y continuará hasta el 8 de noviembre con diversas actividades para toda la familia, incluso para las mascotas. La fiesta es alusiva a la celebración del día de muertos, una tradición emblemática de la cultura mexicana.

Desde las 5 de la tarde comenzaron arribar las personas al parque Bicentenario, sede de este gran evento, donde se organizó un show con bailables folclóricos con la participación de academias de baile, la representación de danzas rituales, así como otras dinámicas.

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, arribó a la inauguración oficial acompañado de la activista social Yazmín Ramírez; de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Sofía Espinosa y de otros funcionarios como la presidenta del Congreso local, Marcela Castillo.

La bienvenida

La activista Yazmín Ramírez, coordinadora del evento, comentó que el objetivo de este festival no es celebrar a la muerte, como se dice en algunos lugares del mundo sobre México y esta tradición, sino honrar con honor, nostalgia y alegría a los seres queridos que ya no están en el plano terrenal, recordarlos y sentirlos otra vez de cerca por un momento.

Agradeció a todas las personas que se involucraron en la organización del festival, a todas y todos los artesanos que trabajaron durante varios días para montar el altar monumental y cada una de las artesanías que se instalaron alrededor del parque. Asimismo, agradeció al gobernador por el respaldo a esta fiesta, sobre todo garantizando la seguridad de las familias.

La foto del recuerdo

Las familias recorrieron cada jardinera, pasillo y rincón del parque, donde se instalaron una serie de artesanías monumentales alusiva esta tradición llena de nostalgia, alegría, magia y cultura. Son varios los escenarios perfectos para la foto y el video del recuerdo con la familia.

Desde hace tres semanas más de 60 artesanos trabajaron en cada una de las figuras que se instalaron en el parque, para convertirlo en un punto de encuentro para las familias y el turismo, por supuesto, con toda la seguridad para que todas y todos puedan pasear a gusto.

El altar más grande de Chiapas

Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar de la iluminación del altar de muertos monumental, que se instaló precisamente en las gradas del monumento a la Federación de Chiapas a México, frente al parque, esto acompañado de un espectáculo de fuegos pirotécnicos bastante llamativo. Un altar con todos los elementos más representativos de la cultura chiapaneca.

Para impulsar la economía de emprendedores también se estableció un bazar en el parque, con una gran variedad de productos de todo tipo. Además de algunos alimentos y antojitos, el complemento perfecto para pasar una tarde agradable recorriendo el parque.