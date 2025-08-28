Espera reinstalación de profesores cesados

La Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Sitaunicach), Esmeralda García Parra, informó que están a la espera de respuestas positivas de la rectoría, en función de despidos injustificados hacia un grupo de 18 profesores en el año 2021.

Dijo que ahora vendrán dos encuentros con las autoridades de la Universidad para el próximo 1 y 5 de septiembre; en esas mesas de trabajo se abordarán los temas centrales del organismo sindical.

Planean diálogo

García Parra mencionó que la idea es que ambas partes se escuchen, uno de los planteamientos es que se puedan reinstalar al menos ocho profesores que han mostrado el deseo de incorporarse a las actividades académicas.

“Un grupo importante de esos maestros, cuando los despidieron, ya tenían cerca de 30 años de servicio y ya no están interesados en regresar, pero sí en que se les liquide conforme a derecho”, remarcó.

La secretaria general del sindicato confió en que se pueda avanzar en la negación para obtener resultados positivos, debido a que la mayoría de los temas que se tratarán con la rectoría no impactan de manera económica con la Universidad.

Plan

Reiteró que en la universidad hay la necesidad de que estos profesores sean reincorporados, toda vez que hay suficientes estudiantes para que se den las clases. En estos momentos otros docentes están cubriendo plazas que están en litigio.

También se abordarán otras temáticas vinculadas a nombramientos, promociones, compactación de horas y hasta el poco reconocimiento a personal técnico.

La dirigente aclaró que la petición que están haciendo a la Rectoría sobre la reincorporación de estos trabajadores no persigue un interés personal, únicamente quieren que se respeten los derechos laborales.