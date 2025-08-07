Espera ZooMAT superar los 400 mil visitantes

Durante este periodo de vacaciones miles de personas, entre martes y domingo están visitando el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, por lo que se espera que en este año se alcancen más de 400 mil turistas, destacó el director operativo de este espacio, Carlos Alberto Guichard Romero.

“Esta última semana tuvimos un total de 17 mil visitantes, comparando con el año anterior tenemos un número más alto”, remarcó.

Recordó que los dos martes anteriores se rebasaron los seis mil visitantes, tomando en cuenta que ahora ese día es gratuito para la población de Chiapas. Los fines de semana se están recibiendo entre tres mil y cuatro mil personas.

Un mejor servicio al pueblo

Guichard Romero comentó que la alta afluencia también es un reflejo del trabajo que ha hecho el Gobierno del Estado, toda vez que la sensación de seguridad que hay en la entidad ha favorecido que las visitas de otras partes se acerquen a Tuxtla Gutiérrez.

Otro punto, remarcó, es que al zoológico también se le está apoyando para que puedan brindar un mejor servicio a la población que hace los recorridos. Antes del periodo vacacional también se tuvo un número alto de visitantes, toda vez que se han acercado muchas escuelas para hacer actividades al interior de este lugar que alberga fauna nativa de Chiapas.

Alta afluencia en fines de semana

Guichard Romero comentó que en estos meses de 2025, los números indican que han recibido a más de 250 mil personas y han podido disfrutar de especies emblemáticas que tiene la entidad.

En el zoológico se hace un esfuerzo para que el sitio sea atractivo y esté completo; no solamente es un espacio de exhibición, también se realizan trabajos de conservación, de educación ambiental y hasta programas de reproducción de especies.

El biólogo comentó que para los próximos meses todavía vienen más novedades para este recinto, relacionados con mejoras al interior, además de un mayor acercamiento hacia los visitantes en múltiples actividades que realiza el personal.

Finalmente, destacó que los martes de entrada gratuita para las personas originarias de Chiapas, también está generando un sentido de pertenencia de este espacio y hace destacar el trabajo que realiza el personal del ZooMAT.