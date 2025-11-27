Esperan a 100 mil feligreses ante la virgen

La iglesia de Guadalupe espera la visita aproximada de 116 mil personas durante los doce días de la festividad guadalupana, la cual inicia el próximo lunes 1 de diciembre, ya que a partir de esa fecha las peregrinaciones irán aumentando.

A lo largo de estos días se prevé la participación de más de 900 grupos de peregrinos que acudirán al templo, aunque las autoridades anticipan un aumento de más del 50 % en la afluencia respecto al año anterior debido a las condiciones de seguridad en las carreteras.

Horarios

En rueda de prensa en la que se presentaron los pormenores del operativo de seguridad y logística, Juan Carlos Mendoza Vázquez, párroco de la iglesia detalló que las actividades religiosas se extenderán a lo largo de doce días, siendo el 11 y el 12 de diciembre las fechas de mayor afluencia.

La noche del 11 se llevará a cabo la coronación de la Virgen a las 22:30 horas, presidida por el arzobispo José Francisco González. El día 12, a las 6 de la mañana, se celebrarán las mañanitas con la presencia del obispo auxiliar José Luis Mendoza y a las 12 del medio día se espera la llegada de la magna peregrinación desde Villaflores.

Recomendaciones

Eder Mancilla, secretario de Protección Civil municipal, destacó las principales recomendaciones, pidió a los antorchistas evitar generar incendios de pastizales, verificar las condiciones mecánicas de los vehículos y que los peregrinos inspeccionen su estado de salud antes de iniciar el recorrido. Adelantó que para estas celebraciones se mantendrá la prohibición de pirotecnia en las entradas y salidas de la ciudad.

Operativos

Por su parte, David Hernández, secretario de Seguridad Pública, informó que se evalúan los cierres viales para priorizar la fluidez peatonal y el acceso de unidades de emergencia.

Se instalarán carpas y baños públicos en la avenida Central, entre octava y novena poniente para que los peregrinos pernocten y se eviten afectaciones al parque de la Marimba.

El operativo de seguridad contará con la participación de más de 400 elementos de diversas instituciones, y se establecerá un puesto de mando frente a la parroquia para atender cualquier contingencia.