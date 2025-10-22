Esperan a más de 186 mil asistentes a panteones

A días de la celebración de Día de Muertos en Tuxtla Gutiérrez, el secretario de Protección Civil (PC) Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, informó que se han reducido de forma cosidarable los riesgos estructurales en los panteones de la capital gracias a operativos preventivos y trabajos de limpieza; esperando la asistencia de más de 186 mil visitantes, por lo que se implementará un operativo especial de seguridad, salud y control de acceso.

El secretario detalló que gracias a los operativos constantes y al trabajo coordinado con la Dirección de Panteones este año se han detectado menos bóvedas en estado de riesgo.

“En el Panteón Municipal encontramos no más de 40 bóvedas afectadas, cuando antes eran más de 200 o 300. En el Panteón Jardín San Marcos fueron alrededor de 25, todas acordonadas para seguridad de los visitantes”, señaló.

Además, el funcionario pidió a la ciudadanía retirar con anticipación el material vegetal y escombros de tumbas con bardas o estructuras cerradas, para facilitar la recolección y evitar que el 1º y 2 de noviembre los desechos queden en pasillos, generen mala imagen y obstruyan el paso, especialmente para adultos mayores.