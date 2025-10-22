Esperan a miles en caravana por Día de Muertos

Como parte del fomento a las tradiciones del 1º y 2 de noviembre, por séptimo año consecutivo se llevará a cabo la Caravana de Día de Muertos Terán 2025, en la cual se esperan a miles de asistentes y familias completas.

Enrique Hernández, uno de los organizadores, explicó que la invitación está abierta para que este 1º de noviembre a las siete de la noche la población acuda a esta zona. La caravana saldrá de la casa conocida como “Tuguchis”, que está a un costado del mercado Santa Cruz.

La idea es que las personas hagan recorrido a través de un circuito en Terán; en el trayecto varias casas regalan dulces.

Esta tradición comenzó hace un par de años, cuando una familia salió a las calles y recorría las calles en esa zona de Tuxtla Gutiérrez. La caravana se formalizó a partir de 2018.

Durante esas fechas también niños acuden para pedir la tradicional Calabacita tía. Se tiene previsto que se lleve a cabo un concurso de disfraces para adultos y las Infancias, y se premiarán a los tres primeros lugares.

Para la caravana y con la intención de cuidar a las familias de la ciudad, se pidió el apoyo a las autoridades municipales para que brinden acompañamiento con elementos de Tránsito, Protección Civil y de Seguridad.

Se prevé que todo el recorrido sea amenizado por dos DJ que se sumaron con sus equipos de manera gratuita. Al finalizar el evento, se anticipa que también participe un grupo musical.

Finalmente, Enrique Hernández invitó a diversos sectores para que se puedan sumar con diversas donaciones como dulces o juguetes, los cuales se repetirán con las Infancias que acudan.