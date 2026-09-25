Esperan aumento de pernocta por Festival Coyatoc

De acuerdo con datos del director del Buró de Turismo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Humberto Trujillo Rincón, la capital chiapaneca registra un incremento aproximado del 27 por ciento (%) en la afluencia de visitantes respecto al periodo anterior, así como una ocupación hotelera promedio cercana al 51 %.

Ante este escenario, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco-Servytur Tuxtla) consideró que existe una oportunidad para fortalecer la actividad turística y comercial, particularmente mediante acciones que permitan incrementar la permanencia de los visitantes en la ciudad.

El presidente de Canaco-Servytur Tuxtla, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, señaló que el crecimiento en la llegada de visitantes debe traducirse en una mayor derrama económica para establecimientos regulares, especialmente en sectores como hotelería, restaurantes, comercio, servicios y gastronomía.

“Frente a este crecimiento, debemos fortalecer las actividades comerciales, culturales y gastronómicas que permitan aprovechar este flujo turístico y generar una mayor derrama para los negocios formales del municipio. El objetivo es que quienes llegan a la capital encuentren mayores motivos para permanecer, recorrer y conocer la oferta que tiene nuestra ciudad”, puntualizó.

Beneficios

En este sentido, el dirigente empresarial destacó que la 8.ª edición del Festival Coyatoc, “La Fiesta Zoque de Chiapas”, que se celebrará los próximos días 3 y 4 de octubre, representa una oportunidad para ampliar la oferta cultural, gastronómica y comercial de Tuxtla Gutiérrez; además de contribuir a generar mayores motivos de visita y permanencia.

El Festival Coyatoc se llevará a cabo en la Calzada de las Personas Ilustres, con la participación de más de 200 expositores, artesanos y productores chiapanecos, quienes ofrecerán productos locales, gastronomía y expresiones culturales como bailes, música y presentaciones que forman parte de la identidad de Chiapas.

Canaco-Servytur Tuxtla hizo un llamado a la ciudadanía y a los visitantes a participar en las actividades del festival y a consumir en los establecimientos instalados formalmente, con el propósito de que el incremento en la afluencia turística se traduzca en una mayor derrama económica y beneficie a los distintos sectores productivos de la capital chiapaneca.