Esperan aumento del 4 % en afluencia turística

La secretaria de Turismo del Estado, María Eugenia Culebro Pérez, estima un incremento del cuatro por ciento en la afluencia turística para esta temporada vacacional de verano, por la confianza de los visitantes y a las estrategias de promoción implementadas en distintos estados del país.

En entrevista, destacó que aún se espera el cierre oficial de la temporada para obtener cifras definitivas, sin embargo, se ha observado una importante ocupación hotelera, especialmente en destinos como Puerto Arista y Tuxtla Gutiérrez.

Acciones

Resaltó que con las acciones del gobernador Eduardo Ramírez, los chiapanecos han optado por vacacionar dentro del estado, lo que ha fortalecido el turismo local.

“Vemos mucha afluencia y comentarios positivos en redes sociales de quienes nos visitan. Después de la pandemia y los retos de inseguridad, Chiapas se consolida como un destino seguro, con una gran oferta gastronómica, cultural y natural”, afirmó.

Detalló que se han realizado campañas promocionales en ciudades clave como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, principales focos emisores de turistas hacia Chiapas.

El objetivo, dijo, es posicionar al estado como un lugar seguro y lleno de atractivos, desde zonas arqueológicas hasta reservas naturales.

Buscan embajadores

“Queremos que quienes nos visiten se conviertan en embajadores de Chiapas, que compartan su experiencia y ayuden a difundir todo lo que ofrecemos”, expresó.

Culebro Pérez hizo un llamado a los chiapanecos a ser promotores de su estado: “Todos tenemos la tarea de presumir que Chiapas es extraordinario”. Asimismo, invitó a los turistas que aún están en vacaciones a disfrutar de sus bellezas naturales y culturales.

“Chiapas busca no solo recuperarse tras los años difíciles, sino consolidarse como uno de los destinos más atractivos de México”, resaltó.