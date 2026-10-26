Esperan aumentos en ventas de disfraces

A unos días de que se lleven a cabo las festividades relacionadas con el Día de Muertos, diversos comercios están a la espera de que las ventas puedan mejorar de forma significativa con artículos relacionados a este tema, desde máscaras hasta disfraces.

En uno de los negocios, ubicado sobre la tercera Sur entre séptima y octava Poniente de Tuxtla Gutiérrez, los costos de las máscaras son variados, van desde los 65 hasta casi los 600 pesos, dependiendo el material y el personaje.

Rosa Chandoquí, quien lleva varios años dedicados en las ventas, informó que la población que acuda puede encontrar diferentes tipos de máscaras, las cuales son hechas de látex, fibra de vidrio o de plástico duro.

Debido al interés que genera el Día de Muertos, también hay otros artículos como antifaces, uñas, pelucas y demás accesorios.

Expectativa

Se espera que sea a lo largo de esta semana las ventas comiencen a mejorar, ya que informa que muchas personas han empezado a preguntar por disfraces de payasos, brujas y hasta catrinas.

La inversión de las personas es variada, algunos meten más recursos en su disfraz por los concursos que se realizan por estas fechas.

Rosa Chandoquí mencionó que también tienen disponibles la venta o renta de trajes. Hay toda una exhibición de estos productos para la niñez y personas adultas.

En esa zona también se pueden encontrar desde vestuarios de conocidos payasos, hasta personajes más locales como la llorona, la catrina, además de monjas.