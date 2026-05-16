Esperan autorización federal para las nuevas carreras

Ante el anuncio de la ampliación educativa en el sector salud de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el rector de la institución, Oswaldo Chacón Rojas, explicó que se encuentran a la espera de la autorización federal para la apertura de nuevas licenciaturas.

Se trata de la autorización de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), organismo dependiente de la Secretaría de Salud federal, para poder ofertar nuevas carreras relacionadas con esta área.

Ampliación de matrícula

Uno de los principales avances, señaló el rector, es la ampliación de la matrícula de la licenciatura en Medicina Humana en el campus de Tuxtla Gutiérrez.

Gracias al incremento en la capacidad hospitalaria para la formación clínica de los estudiantes y al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, la universidad abrirá tres grupos adicionales de Medicina Humana, que se suman al grupo extra incorporado el año pasado.

Con ello, cientos de aspirantes tendrán mayores posibilidades de ingresar a una de las carreras con mayor demanda en la entidad.

Otros municipios

La estrategia de crecimiento de la Unach también contempla el fortalecimiento de sedes regionales.

Durante 2025 se abrieron nuevas opciones académicas en Berriozábal y Cacahoatán, y para el próximo año se prevé consolidar estos espacios y ampliar la cobertura educativa.

Además de la expansión presencial, la universidad apuesta por un modelo de educación flexible y a distancia, una modalidad que permitirá atender a estudiantes que por razones geográficas, laborales o económicas no pueden trasladarse diariamente a un campus.

“Podemos atender gran parte de la demanda de ingreso a la universidad si mejoramos la calidad de nuestro servicio mediante educación a distancia, y a eso le estamos apostando muy fuerte”, afirmó.