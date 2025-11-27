Esperan cierre de año con alta ocupación

Tras un año complejo para el sector turístico, San Cristóbal de Las Casas se alista para un cierre de año con expectativas positivas y un repunte en la ocupación hotelera, impulsado por una estrategia de promoción y una percepción de mayor seguridad, afirmó Verónica Alcántara, presidenta de la Asociación de Hoteles y coordinadora del Comité Ciudadano Pueblos Mágicos.

En entrevista, la líder empresarial reconoció que el 2025 ha sido un periodo complicado para la economía estatal y nacional, pero subrayó los esfuerzos coordinados para posicionar al destino.

Mencionó las caravanas de promoción realizadas por la Secretaría de Turismo en ciudades como Guadalajara y Monterrey, así como la participación en eventos clave como el Tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo. “Esperemos que el próximo año ya traigamos todos los beneficios que nuestro sector requiere”, comentó Alcántara, quien destacó el apoyo de la presidencia municipal para atraer congresos y convenciones.

Recuperación

Como un ejemplo del potencial de recuperación, Alcántara reveló que un fin de semana reciente, gracias a una agenda concentrada de eventos como el Congreso de Guías y la celebración de varias bodas, la ciudad alcanzó un extraordinario 98 % de ocupación hotelera.

“Fue bastante bueno esto es lo que estamos viendo que requerimos en nuestro municipio: hacer este tipo de eventos para tener una mejora en la economía”, afirmó.

Beneficio

Explicó que la derrama económica de estos eventos beneficia no solo al sector turístico, sino a toda la comunidad, incluyendo transportistas, taxis, mercados y restaurantes.

Respecto al tema de la seguridad, un factor que ha impactado la imagen de la ciudad en el pasado, Verónica Alcántara dijo que las acciones implementadas por el gobernador Eduardo Ramírez han rendido frutos.