Esperan derrama de 350 mdp en el Buen Fin

Con el objetivo de dinamizar el mercado interno, respaldar la economía familiar y fortalecer a los negocios locales y formales, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez presentó oficialmente la 16ª edición de el Buen Fin 2026, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

En representación del presidente del organismo, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, la vicepresidenta general de la Cámara, Roxana Alfaro Valencia, destacó que la edición de este año coloca al centro a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan el 99.8 % de las unidades económicas del país y generan más de 7 de cada 10 empleos.

Mensaje

"En Tuxtla Gutiérrez queremos que el dinamismo comercial se traduzca en estabilidad para nuestras familias y nuestros colaboradores. Tras los resultados positivos obtenidos el año anterior, donde los comercios afiliados reportaron un incremento del 10 % en sus ventas, para este 2026 proyectamos superar nuevamente esa meta con un repunte promedio del 10 % en ventas respecto a una temporada ordinaria, lo que significará una derrama estimada para la capital y municipios vecinos superior a los 350 millones de pesos", señaló Alfaro Valencia.

Al evento asistieron también Octavio Cortazar Ramos, secretario de Canaco Tuxtla, así como empresarias del sector comercial de la capital.

A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), encabezada por Octavio de la Torre de Stéffano, prevé una derrama histórica de 235 mil millones de pesos (un crecimiento proyectado del 7.3 % frente a 2025) y la participación de más de 200 mil establecimientos formales.

Consumo responsable y vigilancia

La rueda de prensa contó con la presencia de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco Zona Suroeste). Su titular, Abraham Ulloa Pérez, exhortó a la ciudadanía a realizar un consumo planeado y responsable, y a las empresas a conducirse con total transparencia en sus ofertas. La dependencia desplegará operativos de vigilancia y módulos de atención presencial y digital.

Asimismo, la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Chiapas 1 (SAT), Lorie Nayeli Juárez Mota, detalló los beneficios del sorteo el Buen Fin 2026, que distribuirá una bolsa acumulada de 500 millones de pesos a nivel nacional (400 millones para consumidores y 100 millones para comercios participantes). Para acceder, los consumidores deberán realizar compras mínimas de 250 pesos mediante tarjetas de crédito o débito en negocios formales del 13 al 17 de noviembre.

Registro gratuito para empresas

Canaco Tuxtla hizo un llamado a todos los empresarios y prestadores de servicios de la región a formalizar su registro de manera gratuita en el portal oficial elbuenfinconcanaco.com.mx a más tardar el 12 de noviembre. Este trámite permite a las empresas aparecer en la aplicación geolocalizada de la Concanaco, obtener el distintivo oficial con código QR y brindar a sus clientes la posibilidad de participar en el sorteo del SAT.