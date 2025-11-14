Esperan derrama de 6 mil millones con el Buen Fin

Más de 300 negocios en el estado se registraron para participar en el Buen Fin, el cual se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, por lo que se espera una derrama económica de al menos seis mil millones de pesos (mdp) en el estado, mientras que a nivel nacional se estiman más de 200 mil mdp.

Miguel Ángel Blass Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), indicó que la mayor derrama se espera en las ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez y San Cristóbal de Las Casas.

Recomendó que brinden servicios y productos a precios justos, mientras que a los consumidores les pidió comparar precios y calidad.

Además, dijo que lo principal es hacer compras responsables, pensar en los gastos que se aproximan para diciembre y en la cuesta de enero para que la economía continue fluida en todos los sectores.

El mayor número de ventas recae siempre en electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado; en otros giros, las agencias de viajes perciben unas de las mayores derramas económicas.

Asimismo, reconoció el trabajo de instancias como la Secretaría de Economía federal y sus homologas estatales y municipales, también a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

PROFECO

Juan Manuel Zardain Borbolla, director de la Oficina de la Defensa del Consumidor (Profeco), comentó que instalaron tres módulos en Tuxtla Gutiérrez, en las plazas Galerías, Ámbar y Las Américas, para orientar al consumidor en caso de querer reportar una empresa.

Además habrá brigadas itinerantes con personal de Profeco bien identificado para visitar otros sitios con una acumulación importante de consumidores.

Realizarán guardias permanentes en las oficinas centrales, en el tercer piso de Palacio Federal de Tuxtla Gutiérrez. De igual manera informaron que instalaron módulos en tres plazas comerciales y en San Cristóbal brigadas itinerantes.