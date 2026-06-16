Esperan desplazados dictamen final del PJF

Cerca de 50 personas se congregaron en las afueras del tribunal del Poder Judicial de la Federación en Tuxtla Gutiérrez, a la espera del dictamen final que defina la indemnización por sus tierras, de las que fueron despojados hace 32 años a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Augusto García Álvarez, presidente del Consejo de Vigilancia de los Desplazados de la zona de conflicto de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, explicó que los magistrados les informaron que el proyecto de sentencia está por concluirse y que en aproximadamente tres semanas será publicada y emitida la resolución.

Señaló que el motivo fundamental de su presencia es esperar que se dicte sentencia firme por la indemnización de sus predios.

Afectados

Detalló que, aunque hoy acudieron alrededor de 50 personas, en total los afectados por el despojo de 42 mil hectáreas suman más de 4 mil habitantes de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano.

Recordó que el desplazamiento forzado interno se generó en 1994 por el levantamiento armado del Ejército Zapatista, que declaró la guerra al Gobierno Federal.

Desde entonces, dijo, fueron despojados de sus predios y hasta la fecha la zona sigue siendo un conflicto al que ni las autoridades ni ellos pueden acceder, por lo que no es posible recuperar las tierras.

Indicó que el recurso legal en proceso es un paro dictado por un juez federal, del cual ya se llevó a cabo la última etapa: un recurso de revisión.

Ahora esperan la sentencia para que quede firme en el sentido de la restitución del daño, es decir, la indemnización por el pago de sus tierras, ya que conforme a la ley de desplazados de la ONU, al Estado le corresponde acompañar a los desplazados internos en todas las etapas hasta su retorno justo, y si no es posible, procede la indemnización.